أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في حزب "الليكود" الإسرائيلي، الخميس، إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للحزب بالتزكية وترشيحه لسباق رئاسة الوزراء المقبل عقب عدم تقدم مرشح آخر لمنافسته، وفق "القناة 14" العبرية.

وقالت القناة: "بعدما لم يتقدم أحد لمنافسته، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في حزب الليكود الخميس، نتنياهو رئيسا للحزب ومرشحا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة".

وأضافت: "اتُّخذ القرار في اجتماع لجنة الانتخابات والرقابة الذي عقد في تل أبيب الخميس، عقب انتهاء مهلة تقديم الترشيحات الأربعاء، دون أن يتقدم أي مرشحين إضافيين".

وأشارت إلى أنه "وفقًا للمادة 59 من النظام الأساسي لحزب الليكود، يُنتخب المرشح تلقائيًا عند تقديم ترشيح واحد دون الحاجة إلى تصويت".

وتابعت القناة: "جاء هذا الاجتماع عقب قرار اللجنة المركزية لحزب الليكود تقديم موعد الانتخابات الداخلية لقيادة الحزب إلى 25 نوفمبر 2025، فيما تم اليوم، انتخاب رئيسه".

ويأتي ذلك تمهيدا للانتخابات البرلمانية السادسة والعشرين المتوقع إجراؤها في 27 أكتوبر 2026".

وترأس نتنياهو حكومات إسرائيلية عديدة بدءا من العام 1996.

ويشير هذا القرار إلى عزم نتنياهو خوض الانتخابات رغم اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه من قبل المحكمة العليا.​​​​​​​