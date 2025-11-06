يديعوت أحرونوت: ويتكوف سيعلن عن انضمام بلد جديد للاتفاقيات الإبراهيمية

أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قال إن بلدًا آخر من المتوقع أن ينضم للاتفاقيات الإبراهيمية، وهي اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ودول عربية.

وقبل الإعلان المتوقع مساء اليوم الخميس، لم يحدد ويتكوف البلد، لكنه قال إنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل بعد وقت قصير.

وحال تأكد الأمر، ستكون هذه الخطوة أحدث توسع في الاتفاقات التي بدأت عام 2020 مع الاتفاقات التاريخية بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والتي انضمت إليها لاحقًا كل من المغرب والسودان.

وسميت اتفاقيات أبراهام (إبراهيم) بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام الذي تنتسب إليه الديانات السماوية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

ويعتبر مهندسو هذه الاتفاقيات أنها بهذه التسمية تحيل إلى الأصل المشترك بين اليهود والمسلمين، وأن كليهما له ديانة تتبنى عبادة التوحيد التي نادى وجاء بها نبي الله إبراهيم عليه السلام.