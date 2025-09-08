النيابة تحقق مع 4 متهمين بقتل محامٍ في حلوان: قفز من الطابق الرابع هربا منهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباشر النيابة العامة بحلوان، تحقيقاتها مع 4 متهمين لكشف غموض جريمة مقتل محامٍ شاب يُدعى "عبد الرحمن وحيد" بعد سقوطه من الطابق الرابع.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه كان يعيش بمفرده داخل مسكنه، وتوفي متأثرًا بإصابته إثر قفزه من شقته بالطابق الرابع في منطقة حلوان، هربًا بعد محاولة 4 أشخاص الاعتداء عليه داخل مسكنه.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى 15 مايو تفيد باستقبال جثمان المجني عليه توفى متأثرًا بإصابات متفرقة نتيجة سقوطه من علو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين متورطين في قتل المحامي الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.