مصدر لـ«الشروق»: سيدة وطفل من أسوان بين ضحايا حادث أتوبيس الأقصر

كشف مصدر مسؤول بفرع الهيئة العامة في الأقصر، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن ضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة طيبة،في الساعات الأولى من صباح اليوم، شمل وفاة سيدة وطفل من محافظة أسوان.

وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور الإخطار، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مجمع الأقصر الطبي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

وأكد المصدر أن فرق الطوارئ الطبية بالمجمع في حالة استنفار قصوى للتعامل مع جميع الحالات، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات طفيفة.

ويُذكر أن الحادث أسفر عن وقوع حالتي وفاة وإصابة 41، وسط متابعة مكثفة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمعرفة ملابسات الواقعة والتعامل مع آثارها.