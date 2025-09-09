مصرع شخصين وإصابة 41 في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بالأقصر

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر، منذ قليل، حادث انقلاب أتوبيس يقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين بإصابات متفاوتة.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، إنه فور وقوع الحادث انتقل إلى الموقع اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، برفقة الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، حيث جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مجمع الأقصر الطبي بمدينة الأقصر، فيما تم إسعاف 18 مصابًا داخل المجمع ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف الشامي، في تصريح لـ «الشروق»، أن هناك 13 مصابًا رفضوا نقلهم إلى مجمع الأقصر الطبي نظرًا لاستقرار حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بأحد الدورانات على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من محطة القطار السريع بمدينة طيبة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، بينما تولت إدارة المرور رفع آثار الأتوبيس من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.