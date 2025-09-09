قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ترتكز على تعزيز قدرات التصنيع والإنتاج المحلي؛ بهدف زيادة الصادرات من القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة» أن السردية تعتمد على القطاعات ذات الأولوية بناءً على «مضاعف التشغيل الأكبر» كالصناعات التحويلية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأوضحت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، خلال الفترة الماضية؛ جاء مدفوعا بزيادة الإنتاج والتصدير من قطاعات الصناعة والتصدير غير البترولي، لافتة إلى أن «الزراعة تمثل هدفا رئيسيا وأولوية للحكومة».

وأشارت إلى تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع الدلتا الجديدة للوصول للاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، مضيفة أن السردية تتضمن كيفية زيادة الصادرات الزراعية وخفض الواردات.

وشددت أن «السردية الوطنية« ليست مقتصرة على رؤية الحكومة فحسب، ولكنها تشمل الخبراء والمواطنين وغيرهم، كاشفة عن آليتين للحوار المجتمعي، الأولى، تطبيق «شارك» يستعرض فصول السردية مع أسئلة ومساحة للملاحظات مفتوحة للجميع.

ونوهت أن الآلية الثانية، تتمثل في جلسات حوارية مع متخصصين، بحيث يكون لكل فصل مقرر يتمتع بالمصداقية ومن المتخصصين الكبار، لافتة إلى إطلاق الإصدار الثاني من السردية خلال ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي حول الإصدار الأول.

وبشأن العلاقة بين السردية ونتائج الحوار الوطني، أكدت أن توصيات الحوار الوطني واللجان المختلفة مُتضمنة بالفعل» في السردية، وأن المشاركين في الحوار الوطني سيجدون أثر مقترحاتهم متواجدا في السردية».

وأشارت إلى تحقق الكثير من الأمور الإيجابية بعد الاصلاحات الاقتصادية خلال 2024، منها «استقرار أفضل في الأسعار، وتحقيق فوائض مالية المالية، وزيادة الإنفاق على محاور التنمية البشرية».

وشددت أن «كل فكرة أو توصية داخل السردية يجب أن تُترجم بشكل تنفيذي»، مؤكدة أن فصول السردية والتطبيق ستكون متاحة يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل، مع فتح المجال للمشاركة المجتمعية لمدة شهرين.

وأطلقت الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، الأحد، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط إن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.