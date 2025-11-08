منسقية سودانية: 3240 أسرة نزحت من الفاشر إلى طويلة

أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان، السبت، أن 3 آلاف و240 أسرة نزحت من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، كما أقر قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في المدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وقالت المنسقية (أهلية) في بيان: "بلغ عدد الأسر النازحة من الفاشر إلى منطقة الطويلة خلال الأحداث الأخيرة 3 آلاف و240 أسرة، تضم 16 ألفا و200 نسمة".

وأضافت أن هذه الأسر "في أمسّ الحاجة إلى الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي ومواد الإيواء والدعم النفسي وغيرها".

وأشارت إلى أن النازحين "يواجهون معاناة متفاقمة مع تزايد احتياجات الحياة الأساسية".

والجمعة، كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية بين النازحين من مدينة الفاشر إلى طويلة.

والأربعاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 81 ألف شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 أكتوبر 2025.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.