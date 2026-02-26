البنك الأهلي يقتنص فوزًا ثمينًا أمام فاركو في الدوري

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره فاركو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق أحمد متعب، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباق جدول الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و10 تعادلات مقابل هزيمتين فقط، مسجلًا 15 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

في المقابل، تجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها انتصارين وتعادل في 8 مواجهات وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف مقابل 20 هدفًا استقبلتها شباكه.