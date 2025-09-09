سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتجه أمير توفيق، مدير التعاقدات السابق بالأهلي، والمدير التنفيذي لشركة الكرة بالقلعة الحمراء للعمل في الدوري السعودي للمحترفين.

في هذا الصدد، أعلن نادي جدة السعودي تعيين أمير توفيق رئيسا تنفيذيا للقطاع التجاري،

قال النادي السعودي في بيان رسمي "قررت شركة النادي الأهلي تعيين أمير توفيق في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري كجزء من خطط الشركة لتعزيز القطاع التجاري، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية".

أضاف البيان "يشمل عمله الإشراف على كافة الشؤون التجارية والاستثمارية للنادي، بما يتضمن تنمية الإيرادات والرعايات وتوسيع قاعدة الشركاء محليا ودوليا".

ونشر الأهلي في بيانه السيرة الذاتية لأمير توفيق وبصمته في ضم عدد من اللاعبين لصفوف الأهلي مما ساهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وأيضا العالمية.

ويعد أهلي جدة من أبرز الأندية السعودية، وتوج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ويستعد للمشاركة في بطولتي كأس إنتركونتيننتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.