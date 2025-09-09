منتخب ليبيا يهزم إسواتيني في تصفيات المونديال

حسم منتخب ليبيا تفوقه أمام نظيره إسواتيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيطر منتخب ليبيا منذ الدقيقة الأولى على مجريات اللقاء أمام ضيفه إسواتيني، حيث افتتح الفريق التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

ومنح معاذ عيسى، لاعب منتخب ليبيا، بلاده الأفضلية بعد مرور 9 دقائق من عمر المباراة، بعد أن استلم عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة على يسار الحارس سكنت الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

ونجح عزو المريمي، في تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب ليبيا، في الدقيقة 19 من زمن المباراة، مؤكدًا على تفوق فريقه أمام إسواتيني.

رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 14 نقطة ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

وتجمد رصيد إسواتيني في المركز السادس والأخير في مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين.