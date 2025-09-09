كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن سبب ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الماضية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» مساء الإثنين: «لم أُصدر أغان جديدة منذ فترة.. ربنا أعلم باللي فيا، أنا بفرح الناس بس أنا من جوه تعبان».

من جانبه انهال الإعلامي عمرو أديب، بالمديح فيه، واصفا إياه بـ «الفنان العبقري وصاحب صوت ذهبي لا يمكن أن يخرج عن الإيقاع أو ينشّز»، قائلا: «أنت على طول قطر ماشي، صوتك حلو وجميل وهادي ورايق وعظيم وعبقري، ولن يتكرر».

ووجه عتابا للأخير على غيابه قائلا: «علشان كده ما ينفعش يا أحمد تغيب وتختفي.. وما ينفعش تكسّل!»، مؤكدا له أن «الفن علاج».

وكشف «أديب» عن شغفه الجديد بالغناء الشعبي خلال الآونة الأخيرة، قائلا: «أنا بقيت غاوي غناء شعبي أكثر من البوب والشبابي»، مشيدا بجيل من الفنانين الشعبيين من بينهم أحمد سعد، ومحمود الليثي، ورضا البحراوي، بالإضافة إلى شيبة، مشيرا إلى أنهم يقدمون «كلمة حلوة» وجملة لحنية مترابطة.

من جهته، عبر «شيبه» عن رأيه في الساحة الغنائية الحالية، قائلا: «فيه كلام وحش قوي بيتقال، وحاجات غريبة، والجيل الجديد بيسمع حاجات غريبة»، مؤكدا أن المستمع الذي يستطيع التمييز بين الجيد والرديء بات «قليلا جدًا».

وأشار إلى أهم عنصر لنجاح أي أغنية يكمن في «الكلمة»، موضحا أن الأغاني التي ترتكز على كلمات ذات قيمة ومعنىً تظل عالقة في ذاكرة الجمهور.