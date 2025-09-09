قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن ضعف الأجور يعد أحد الأسباب الجذرية التي تدفع الكوادر الطبية للهجرة، مقدما حلا يتمثل في تعميم اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية الجديدة، على أطباء وزارة الصحة كافة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إلى مطالبة النقابة بتطبيق اللائحة المالية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من شأنها أن ترفع راتب الطبيب الشاب حديث التخرج إلى ما يتراوح بين 12 إلى 13 ألف جنيه شهريا، والأخصائي الحاصل على درجة الماجستير أو الزمالة يمكنه أن يتقاضى راتبا يصل إلى 20 ألف جنيه.

ونوه أن راتب الطبيب الشاب لا يتجاوز 6 إلى 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن «رواتب الأطباء ضعيفة ضعفا حقيقيا».

وشدد أن الزيادات الأخيرة في البدلات «غير كافية على الإطلاق» مطالبا برفع قيمة البدل بشكل حقيقي.

وانتقد استمرار المفاوضات حتى اليوم، بشأن توفير أبسط الحقوق مثل وجبات الأطباء المناوبين، قائلا: «لا يجوز أن نظل حتى الآن نتفاوض حول توفير الوجبات للأطباء المناوبين، فالطبيب لو اشترى علبة كشري من الخارج بـ50 جنيها، مرتبه لا يحتمل أن يشتري ساندويتش من الخارج، فضلا عن ذلك لن يترك المناوبة، ويذهب لشراء ساندويتش».

وشدد على أحقية الطبيب الذي يعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة في الحصول على وجبة أثناء العمل، لا سيما أنه لا يستطيع مغادرة مقر عمله لإحضار طعام ، قائلا: «ليس من المقبول إطلاقا أن نتحدث عن وجبات المناوبات، والذين يعملون بنظام تجميع الساعات لا يُصرف لهم وجبة، يا جماعة عيب ميصحش».

وأضاف أن قانون العمل ينص على حصول العمالة في المصانع مدة 12 ساعة على وجبة أثناء اليوم، مشيرا إلى أن أي شخص يعمل في أي مكان أكثر من 8 ساعات يحصل على وجبة.

كما تطرق إلى مشكلة «سكن الأطباء» غير اللائق في بعض المستشفيات، مستشهدا بحادثة الاستقالات الجماعية بإحدى المستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية.