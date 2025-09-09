حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من تفاقم ظاهرة هجرة الكوادر الطبية للعمل في الخارج، مشددا أن التقديرات تشير إلى أرقام «غير سارة».

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إلى أكثر من نصف الأطباء المسجلين بالنقابة يعملون خارج البلاد، منوها أن عدد الأطباء المسجلين في النقابة نحو 230 ألف طبيب.

وأضاف أن تقديرات منظمة الصحة العالمية، المستندة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة ونقابة الأطباء؛ تشير إلى أن عدد الأطباء العاملين داخل مصر حوالي 95 ألف طبيب، بمعدل 8.4 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.

وأشار إلى أن التقديرات توضح أن «أكثر من نصف الأطباء في الخارج»، مقدرًا عددهم بنحو 130 ألف طبيب، موزعين بين 60 إلى 70 ألفا في السعودية، و10 آلاف في باقي دول الخليج، وحوالي 20 ألفا في أوروبا وأمريكا.

وشدد أن ظاهرة هجرة الأطباء «تنذر بخطر لا بد أن ننتبه إليه ونتعامل معه بجدية»، مؤكدا أن مبادرة «عودة الخبرات»؛ لن تنجح بمجرد «الكلام الإنشائي» ومناشدة الأطباء بالعودة من أجل الوطن.

وقال: «الحكاية مش حكاية إننا نقولهم من فضلكم تعالوا وبلدنا أولى بينا.. لازم نشتغل على أسباب هجرة الأطباء».

وعزا «عبد الحي» الأسباب، إلى «عوامل طرد داخلية» و«عوامل جذب» خارجية، مؤكدا أن الحل يكمن في تقليل عوامل الطرد ومحاولة الاقتراب من عوامل الجذب.