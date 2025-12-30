حذر مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة بسام زقوت، من مخاوف انتشار مرض جديد يُسمى «ليبتو سبيروز»، بين النازحين في القطاع، بعد تشخيص إصابة خمس حالات به.

وأكد زقوت في تصريح خاص لوكالة «صفا»، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس حالات مصابة بمرض «ليبتو سبيروز» جنوب القطاع، أربعة منها لا تزال تمكث داخل غرف العناية المركزة.

وأوضح أنه مع موجة الفيضانات في شهر نوفمبر الماضي، اشتبه بانتقال نوع من البكتيريا إلى المياه الجارية عن طريق «بول الفئران» المصابة بمرض «ليبتو سبيروز»، وانتقل إلى أجسام الأطفال والنساء وكبار السن عن طريق جروح أو شقوق تنتقل من خلالها عدوى الإصابة بالمرض.

ونوه أن «أهم أعراض المرض تتمثل في: حمى مفاجئة شديدة مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة، وتعب بالعظام، والتهاب في لحمية العين، وعند تطور المرض يظهر اصفرار على الجلد».

وأضاف أن «هذه الشكوك وردت من الطواقم الطبية، كون اصفرار الجلد مرتبط بمرض الكبد الوبائي، إلا أن إصابة بعض الحالات بمرض الكبد الوبائي سابقًا، جعل الأطباء يتجهون إلى مرض ليبتو سبيروز».

وذكر أن هذا المرض لا ينتقل من شخص لآخر «غير معدي»، لكن البيئة في قطاع غزة تسمح وبشكل كبير بإصابة عدد أكبر من الأشخاص بهذا المرض، خاصة بعد انتشار «الفئران» بين مخيمات النزوح، واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وحدوث الفيضانات مع كل منخفض يضرب القطاع.

وأشار إلى «مخاطر تفشي المرض بين النازحين وتعريض حياتهم للخطر، حال عدم الإسراع في إدخال أجهزة الفحص المخبرية اللازمة».

وحذر زقوت من أن خطورة المرض تكمن بعدم الكشف المبكر عنه، والتي قد تؤدي إلى إصابة المريض بالفشل الكلوي والتهاب الكبد.