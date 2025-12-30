وزير الداخلية يتابع خطط تأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد ويرفع درجة الاستعداد القصوى



• تشكيل غرف عمليات وسرعة الإخطار بأي أحداث بما يضمن توفير مناخ آمن للمواطنين

• توفيق: حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد جاءت نتاج سنوات من العمل الجاد والمضني

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع مساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة وأعياد المسيحيين.

وأعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها رجال الشرطة، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد جاءت نتاج سنوات من العمل الجاد والمضني.

وأكد أن رجال الشرطة أثبتوا خلال تلك السنوات قدراتهم وعزمهم الصلب في مواجهة مختلف التحديات، بما يمثل دافعًا لمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء، للحفاظ على مكانة مصر واحةً للأمن والاستقرار.

وتابع اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات وخطط التأمين وانتشار القوات ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة مع تفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية.

وشدد الوزير على أهمية استخدام التقنيات الحديثة لإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت ومواصلة إجراءات إحكام السيطرة على الطرق والمحاور الرئيسية بما يسهم في سرعة الاستجابة الأمنية والانتقال الفوري واحتواء أي طوارئ وضبط المخالفات لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد وزير الداخلية ضرورة تمتع العناصر الشرطية بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الاستقرار الأمني، مشيرا إلى التوسع في الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية.

كما كلف اللواء محمود توفيق القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأي أحداث، بما يضمن توفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتواصل اللحظي مع القوات والتأكد من يقظتهم واستيعابهم للمهام المكلفين بها، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين لترسيخ صورة ذهنية إيجابية لرجل الشرطة.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في مختلف مجالات العمل الأمني والتي أسفرت عن تحقيق نجاحات عززت من حالة الاستقرار رغم التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدا ثقته في قدرة رجال الشرطة على تنفيذ جميع المهام الموكلة إليهم.