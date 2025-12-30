القومية للأنفاق بعد كسر ماسورة المياه بالتسعين: مونوريل شرق النيل سليم 100%

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن حادث كسر ماسورة مياه بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء بجوار مشروع مونوريل شرق النيل، لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على مشروع المونوريل.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن مشروع مونوريل شرق النيل سليم بنسبة 100%، ولم يتعرض لأي أضرار إنشائية أو فنية نتيجة كسر ماسورة المياه، كما لم تتأثر مسارات التشغيل أو المنشآت الخاصة بالمشروع.

وأضافت أن أعمال المرحلة النهائية للتشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفق الجداول الزمنية المعتمدة، دون أي معوقات ناتجة عن الحادث المشار إليه.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات القائمة على المشروع طمأنت المواطنين إلى سلامة منشآت المونوريل، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع آثار كسر الماسورة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وعودة الحركة إلى طبيعتها، دون المساس بسير العمل في مشروع المونوريل.