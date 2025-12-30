 أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 3:15 م القاهرة
أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن

نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 2:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 2:48 م

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق بشأن التطورات المتلاحقة الخطيرة في الجمهورية اليمنية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الإنتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي، معرباً عن الأمل في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة في شرق الجمهورية اليمنية بشكل فوري.

وناشد الأمين العام كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.

وجدد أبو الغيط ادانته لأية تحركات عسكرية تهدف إلى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يُهدد وحدة التراب اليمني ويُلحق ضرراً بالغاً بقضية الجنوب اليمني التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع. مشدداً على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي.

