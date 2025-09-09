مسعف لـ"الشروق": فضّلنا نوصل الناس لبيوتهم بعد الاطمئنان على حالتهم

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة طيبة في الأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب، أسفر عن وقوع 41 إصابة وحالتي وفاة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحيتين وعدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال المتابعة الميدانية، التقطت "الشروق" صورة لإحدى سيارات الإسعاف في أثناء قيامها بتوصيل اثنين من الناجين عند منطقة محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، بعدما تبيّن أن حالتهم مستقرة.

وبادرت "الشروق" بالحديث مع قائد السيارة ومساعده، اللذين فضّلا عدم ذكر اسميهما، للكشف عن تفاصيل تعاملهم الإنساني مع الموقف.

وأكد قائد السيارة في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن سيارات الإسعاف سارعت أولًا بنقل المصابين الذين احتاجوا تدخلًا طبيًا عاجلًا إلى مجمع الأقصر الطبي، بينما جرى التعامل مع المصابين الذين كانت حالتهم مستقرة ولم تتجاوز إصاباتهم بعض الكدمات الطفيفة بشكل مختلف.

وأضاف أن رجال الإسعاف بعد الانتهاء من مهام نقل الحالات الحرجة، عادوا لنقل عدد من المصابين الرافضين التوجه إلى المستشفى بسبب استقرار وضعهم الصحي، إلى منازلهم مباشرة من موقع الحادث، حرصًا على راحتهم وطمأنة ذويهم.

وأشار قائد السيارة إلى أن أحد المصابين اللذين جرى توصيلهما كان يقيم في منطقة شرق السكة الحديد، وفضّل بعد الاطمئنان على أسرته استكمال رحلته إلى القاهرة عبر القطار، بينما فضّل الآخر البقاء في منزله لمتابعة وضعه الصحي مع أسرته.

ولفت المسعف المساعد إلى أن دور رجال الإسعاف لا يقتصر فقط على نقل المصابين إلى المستشفيات، بل يمتد ليشمل الجانب الإنساني في التعامل مع الحالات، خصوصًا في المواقف الطارئة التي تحتاج إلى الدعم النفسي والطمأنينة.

وأكد أن هيئة الإسعاف المصرية لا تكتفي بأداء دورها المهني في إنقاذ الأرواح فحسب، بل تقدم نموذجًا عمليًا للجانب الإنساني الذي يعزز من ثقة المواطنين في خدماتها، ويجعل من العاملين فيها جنودًا مجهولين في خدمة المجتمع.