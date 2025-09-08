 أمن الجيزة يتحرى لكشف ملابسات فيديو أنت فلاح من المنوفية بعد تلقي بلاغ متبادل من الطرفين - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 10:27 م القاهرة
أمن الجيزة يتحرى لكشف ملابسات فيديو أنت فلاح من المنوفية بعد تلقي بلاغ متبادل من الطرفين

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 10:10 م

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها حول واقعة تصادم سيارتين على وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، والتي انتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارة "أنت فلاح من المنوفية".

وحرر الطرف الأول أدهم سنجر، مقدم محتوى عبر مواقع التواصل، محضرا في قسم شرطة الشيخ زايد أول، اتهم فيه الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب.

في المقابل تقدم الطرف الثاني ببلاغ يتهم فيه صانع المحتوى بتضليل الرأي العام من خلال نشر مقطع مجتزأ للواقعة، مؤكداً أنه تعمد استفزازه وأحدث تلفيات بسيارته، مشيرا إلى أن الفيديو كان معدا مسبقا.

ووثّق الطرف الأول الواقعة بمقطع فيديو أظهر توقفه على جانب الطريق قبل أن يقترب قائد السيارة الأخرى منه ويوجه له السباب والضرب متهما إياه بالاصطدام به، وواصفا إياه بـ"فلاح من المنوفية"، وهو ما أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل ومطالبات بكشف ملابسات الحادث.

