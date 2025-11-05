ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كالمايجي في الفلبين إلى 116 شخصا

أودى إعصار كالمايجي بحياة ما لا يقل عن 116 شخصا في الفلبين، ليصبح الاعصار الأكثر فتكا الذي يضرب البلاد خلال عام، حيث مازال هناك العشرات في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاعصار أدى أيضا لنزوح أكثر من نصف مليون شخص، بعدما غمرت مياه الفيضانات المنازل، ودفعت السكان للصعود إلى أسطح المنازل.

ويشار إلى أن إقليم سيبو بوسط الفلبين، الذي مازال يتعافى من زلزال أودى بحياة العشرات، سجل أعلى حصيلة ضحايا، وفقا لما قاله مسئولو التعامل مع الكوارث اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الفلبيني، إن مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية، تم إرسالها لإيصال المساعدات، تحطمت مما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من 6 أشخاص.