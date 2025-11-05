ماذا جاء في البيان المشترك للدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون؟

عقدت الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون في تشونجتشينج بمشاركة كل من الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون، وحكومة بلدية تشونجتشينج الشعبية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي الجهات المعنية في الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية.

وأجرى المشاركون في الملتقى مناقشات معمقة حول موضوع " التعلم المتبادل بين الحضارتين العربية والصينية والابتكار السمعي البصري من أجل الكسب المشترك"، في مناخ من التوافق في الآراء، وتم إصدار البيان المشترك، الذي أشاد الجانبان من خلاله بالتعاون المثمر في مجالات الإذاعة والتلفزيون والاعلام السمعي والبصري منذ الدورة الأخيرة للملتقى في 2023، والذي لعب دورا هاما في تعزيز البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق، وبناء مجتمع عربي صيني ذي مستقبل مشترك للبشرية في العصر الجديد.

كما أكد الجانبان أن وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزيونية تعد قوة حيوية في تعزيز التبادل بين الحضارات، وسيواصل الجانبان التمسك بروح العلاقات العربية الصينية القائمة على التآزر والمساواة والمنافع المتبادلة، والمشاركة في دفع تنفيذ نتائج القمة العربية الصينية الأولى لعام 2022، والدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ــ الصيني لعام 2024، لتعميق التبادلات والتعاون والخبرات التقنية بين وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزيونية العربية والصينية، بما يسهم في تشكيل نموذج يحتذى به للحوار بين الحضارات في العصر الجديد.

وأكد البيان أن الجانب العربي يأخذ بعين الاعتبار والتقدير مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينج حول الأمن العالمي والتنمية العالمية، والحضارة العالمية، والحوكمة العالمية.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما للاستفادة المشتركة من وسائل الاعلام السمعية والبصرية لتعزيز تنفيذ هذه المبادرات.

وشدد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التغطية الإخبارية، لنقل معلومات تتميز بالصدق والموضوعية إلى المجتمع الدولي، والعمل معا على الرقي بالقيم المشتركة للبشرية.

وأوضح الجانبان أنهما سيواصلان تعميق التعاون في مجال المحتوى السمعي والبصري، وإبراز الثقافات الفريدة للصين والدول العربية وقصص التفاعل الحضاري عبر الأجيال، وتقديم أعمال سمعية وبصرية متميزة ذات مواضيع متنوعة لشعوب الجانبين، وإثراء الحياة الروحية الثقافية المشتركة للشعوب العربية والشعب الصيني، وتعزيز الانتشار العالمي للمنتجات السمعية والبصرية العربية والصينية.

من المقرر أن يعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الابتكار الصناعي، والتعامل المشترك مع الفرص والتحديات في مجال تطوير الاعلام، وتعزيز البناء والتبادل المشترك في تطبيق التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والأشكال التقنية الناشئة في مجال السمعي البصري، وتوسيع نطاق التعاون في هذا المجال، وسيقدم الجانب الصيني دورات تدريبية في المواضيع ذات الصلة للجانب العربي لتعزيز التنمية المشتركة لهذه الصناعة.

كما نص البيان على سعى الجانبان إلى توسيع نطاق تبادل الكفاءات، وخاصة بين الشباب من خلال تخصيص منح دراسية للمواهب الاذاعية والتلفزيونية الرفيعة المستوى، واستضافة فعاليات مميزة مثل المسابقة الصينية العربية للفيديو القصير.

ورحب الجانبان بالمشاركة في المهرجانات والمعارض التي يستضيفها الجانب الآخر في مجال المحتوى السمعي والبصري والتكنولوجيا.

ويتطلع الجانبان إلى الدورة الثانية للقمة العربية الصينية التي ستعقد في الصين في عام 2026.