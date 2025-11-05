ساندرا نشأت لـ«الشروق»: دوري في مسلسل فخر الدلتا انتهى بعد دعم انطلاقه

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إن دورها في مسلسل "فخر الدلتا"، انتهى بعد أن خطى خطواته الأولى، وأصبح مشروعا حقيقيا على خريطة الإنتاج الدرامي، مؤكدة في تصريحات لـ"الشروق" أن تواجدها كان الهدف منه دعم المشروع، إيمانا بموهبة الشباب القائمين عليه، وليس التصدي لإخراجه، فهو من بالفعل إخراج هادي بسيوني من اللحظة الأولى.

كما لفت إلى أنه كان هناك مقترح في البداية أن تتولى إخراج الحلقة الأولى، حتى تكون دفعة للمشروع، ولكنها لم تتحمس للفكرة، حتى ينسب المشروع بالكامل لمخرجه ولا يختلط الأمر على المشاهدين والصناع.

يذكر أن مسلسل "فخر الدلتا" ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وهو أول بطولة لصانع المحتوى والفنان الشاب أحمد رمزي، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان القادم، وإنتاج مصطفى العوضي.

أحمد رمزي هو صانع محتوى كوميدي وطالب في معهد الفنون المسرحية، ونجح في لفت الأنظار إليه مؤخرًا بفضل فيديوهاته الساخرة التي نالت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.