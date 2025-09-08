أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب "قطر 2025" أنه انزعج من مداخلة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الفريق، لسبب واحد.

اعتذر الحضري في مداخلة تليفزيونية عن ظهوره في مقطع فيديو رفقة أحمد حسن، وصف فيه زميله السابق بأنه "العميد الأصلي"، مشددا على أنه يحترم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ويتمنى له التوفيق في حسم التأهل لكأس العالم 2026 خلال مواجهة بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء.

من جانبه، صرح أحمد حسن عبر قناة أون سبورت 1 مساء الأحد "الحضري سيبقى أخي وصديقي، لقد سمعت مداخلته الأخيرة، واعتذاره بشأن أن مقطع الفيديو لم يكن في توقيت مناسب".

استدرك قائد منتخب مصر السابق "لكن ما أزعجني أن الحضري بهذه المداخلة سمح لكل من هب ودب أن يعيش علينا دور الوطنية، لأننا في مهمة قوية، ونجهز منتخب مصر الثاني".

أشار "أنا والحضري تاريخنا كبير، وحققنا العديد من الإنجازات مع منتخب مصر، ولا نقبل اتهامنا بأننا نسعى للهدم، وإذا أراد أحد توجيه نصيحة لنا، فلتكن بيننا كأصدقاء، مثلما فعل البعض".

وأتم أحمد حسن "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، وأن نحسم التأهل من بوركينا فاسو، وبعد المعسكر سيكون لنا موقف آخر مع كل من تجاوز ضدنا".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، خلفه بوركينا فاسو 11 نقطة، لذا يكفيه الفوز لحسم التأهل مباشرة لمونديال 2026 قبل جولتين من انتهاء هذه المرحلة من التصفيات.