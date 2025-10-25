اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 4 فلسطينيين عقب اقتحامه مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرته منزلا في حي المراح.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قوة إسرائيلية تسللت إلى حي المراح، والبلدة القديمة في جنين، وحاصرت منزل المواطن كفاح نظمي علاونة، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية وتنتشر في المنطقة.

وأضافت المصادر، أن شابا فرّ من المنزل المحاصر واستقلّ مركبة خاصة، لكن الجيش الإسرائيلي لاحقه واعتقله مع 3 آخرين قرب قرية مركا، جنوب جنين.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات دهم للمنازل وتفتيش واعتقالات وتحقيقات ميدانية.

وعادة لا يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسباب الاعتقالات، لكنها في الغالب تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب "حملات أمنية" ضد من تعتبرهم "مطلوبين".

بينما يصفها الفلسطينيون بأنها إجراءات عقابية تستهدف ناشطي الفصائل وأسرى محررين وطلابا وشخصيات سياسية، وتهدف إلى إضعاف أي نشاط تنظيمي أو ميداني في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.