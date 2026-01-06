سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجلى الجيش السوري، مساء الثلاثاء، عاملين من مستشفى بمدينة حلب شمالي سوريا عقب تعرضه لقصف من تنظيم "قسد" الإرهابي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش نقلت الكوادر الطبية من "مستشفى حلب للأمراض الداخلية" بواسطة مصفحات إلى "مشفى الرازي".

وأوضحت أن نقل العاملين من مستشفى حلب للأمراض الداخلية جاء لضمان سلامتهم بعد استهداف المشفى من تنظيم "قسد".

وجدد "قسد" قصفه أحياء سكنية في حلب، مساء الثلاثاء، بعد ساعات من استهدافه بالمدفعية والرشاشات الثقيلة عدة أحياء بالمدينة ما أسفر عن 3 قتلى من المدنيين و15 مصابا.

فيما ذكرت "سانا" أن "قوى الأمن الداخلي تؤمن خروج المدنيين من منطقة دوار الشيحان في حلب نحو المناطق الآمنة جراء قصف تنظيم قسد للأحياء السكنية".

كما استهدف تنظيم "قسد" بقذيفة هاون مدرسة الكلمة في حي السريان الجديدة بمدينة حلب، بحسب "سانا".

من جانبها، قالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، إن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيرة وتمكن من تحييد عددٍ منها بالإضافة لمستودع ذخيرة".