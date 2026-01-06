سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت السلطات السورية تعليق الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية بمدينة حلب، الأربعاء، جراء استمرار القصف المدفعي الذي ينفذه تنظيم "قسد" الإرهابي على أحياء سكنية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن محافظ حلب (شمال) عزام الغريب، قوله إن قرار تعليق الدوام "جاء نظرا للأوضاع الراهنة، واستهداف عدد من المشافي والمؤسسات في قصف عشوائي مدفعي من قبل تنظيم قسد".

وأوضح الغريب أن القرار يشمل المدارس والجامعات العامة والخاصة والدوائر الحكومية، إضافة إلى "إلغاء كافة الفعاليات الجماعية والاجتماعية خلال هذه الفترة حفاظا على سلامة الجميع".

واستثنى القرار، بحسب المحافظ، الكوادر الطبية والخدمية وفرق الطوارئ، مشددا على ضرورة تواجدهم لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظرف الراهن.

وقصف تنظيم "قسد" أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، الثلاثاء، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى 19 مصابا.