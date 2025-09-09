التشيك وحلفاؤها يفككون شبكة تجسس بيلاروسية في أوروبا

أفادت وكالة مكافحة التجسس التشيكية، بأن أجهزة استخبارات من جمهورية التشيك، والمجر، ورومانيا، قامت بتفكيك شبكة تجسس كانت تنشئها بيلاروس في أوروبا.

وأضافت وكالة مكافحة التجسس التشيكية (المعروفة بـ /بي آي إس/) في بيان لها، أن فريقا من العملاء الأوروبيين اكتشف جواسيس في عدد من الدول الأوروبية تابعين لجهاز الأمن البيلاروسي (كيه جي بي). وأوضح المكتب أن هؤلاء الجواسيس بينهم نائبا سابقا لرئيس جهاز الاستخبارات المولدوفي، والذي قام بتسليم معلومات سرية لجهاز (كيه جي بي).

كما طردت التشيك عميلا بيلاروسيا كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي. وتم إعطاء مهلة مدتها 72 ساعة لهذا الشخص لمغادرة جمهورية التشيك، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية التشيكية، أمس الاثنين.

وأوضحت الوكالة التشيكية أن بيلاروسيا تمكنت من إنشاء الشبكة بفضل قدرة دبلوماسييها على التنقل بحرية بين الدول الأوروبية.