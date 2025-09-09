جيش الاحتلال ينذر جميع سكان غزة بالإخلاء قبل هجوم جديد

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ‬جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا إلى جميع سكان المدينة والمتواجدين في كل أحيائها من المدينة القديمة وحي التفاح شرقا وحتى البحر غربا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة إلى الإخلاء فورا عبر محور الرشيد باتجاه المواصي حيث "المنطقة الإنسانية"، وقال إنه سيشن عمليات في مدينة غزة بقوة كبيرة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي أن نحو 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن.

وكانت إسرائيل قالت، أمس الاثنين، إنها ستكثف غاراتها الجوية على قطاع غزة، في ما وصفته بـ"إعصار مدو"، موجهة تحذيرا أخيرا لحركة حماس بأنها ستدمر القطاع إذا لم تفرج الحركة عن جميع المحتجزين وتستسلم، استجابة لمطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأمس الاثنين أيضا، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان غزة بمغادرتها. مؤكدا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة.