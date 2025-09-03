محامي الطالب المجني عليه في واقعة طفل المرور: المتهمون مُخلى سبيلهم لكن حضورهم وجوبي

تنظر محكمة جنح المقطم، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم "أ. أ" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، لاتهامه باستعراض القوة والاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم.

وقال المحامي سيد معوض، دفاع طالب ثانوي المجني عليه، إن المتهمين مخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات في القضية، مشيرًا إلى أن حضور المتهمين وجوبي لأن الحكم في مثل تلك القضايا الخاصة باستعراض القوة والبلطجة يكون واجب النفاذ.

وتابع معوض أن المتهم "أ. أ" الشهير بـ"طفل المرور" يُحاكم أيضًا في جناية تعاطي المواد المخدرة، لكن لم تُحدد له جلسة حتى الآن.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل "أ. أ."، الشهير بـ"طفل المرور"، على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على الطالب "يوسف" باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابات موثقة بالتقارير الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 مايو الماضي، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول يضم 3 طلاب، أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة، والطرف الثاني يضم 4 طلاب، من بينهم طالبة.