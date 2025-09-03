أسيل عمران تكشف لـ الشروق كواليس صعوبة تجسيد شخصية صابرين في فيلم ضي

أعربت الفنانة أسيل عمران عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “ضي”، مؤكدة أنها بذلت مجهودًا ضخمًا في تقديم شخصية “صابرين” داخل العمل.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أوضحت عمران أن “الشخصية كانت صعبة جدًا لأنها بنت صعيدية لها عادات وتقاليد وأسلوب حياة مختلف، واضطررت أتعلم اللهجة الصعيدية بدقة عشان أقدر أطلع الشخصية بشكل متكامل الأركان”، مشيرة إلى أن التجربة شكلت تحديًا كبيرًا بالنسبة لها على المستوى الفني والشخصي.

وأضافت أن فيلم “ضي” يناقش قضايا إنسانية مهمة، من بينها قضية التنمر وبعض المشكلات المرتبطة بأهالي الصعيد، معتبرة أن هذه النوعية من الأعمال تمثل قيمة فنية ورسالة مجتمعية في الوقت نفسه.

فيلم “ضي” يشارك في بطولته كل من: بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، وكريم الشناوي.