مسئول بحكومة نتنياهو: إسرائيل لن ترسل فريق تفاوض للقاهرة أو الدوحة بهذه المرحلة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول رفيع في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل لن ترسل في هذه المرحلة فريق التفاوض إلى القاهرة أو الدوحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنه أصدر تعليماته للبدء فورا في مفاوضات تهدف إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين بغزة، وإنهاء الحرب وفق الشروط التي تعتبرها إسرائيل "مقبولة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب.

وخلال زيارته إلى فرقة غزة، أجرى تقييما ووافق خلالها على خطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد في كلمته أن "هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن أمران متلازمان".

وأضاف نتنياهو: "جئتُ لأوافق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس. وفي الوقت نفسه، أصدرتُ توجيهاتي ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة من إسرائيل".

والأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه تم استدعاء جنود في الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة في الحرب في غزة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح كاتس، خلال اجتماع أمني أن: "إسرائيل تستدعي الآن جنودها الأبطال من الاحتياط، والخدمة النظامية، والخدمة الإلزامية، بهدف تحقيق إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حركة حماس، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل".