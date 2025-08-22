قطر في الأمم المتحدة: وحدة سوريا ضمانة للأمن الإقليمي

أكدت دولة قطر، الخميس، أن أمن سوريا واستقرارها "جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي"، مشددة على أن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية يمثل "الضمانة الحقيقية" لمنع زعزعة الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تلاه مندوبة قطر الدائمة لدى المنظمة الدولية، علياء آل ثاني، خلال جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والتي عُقدت بمقر المجلس في نيويورك.

وقالت آل ثاني إن "سوريا تمر بمرحلة دقيقة يتحمل شعبها إرثًا ثقيلاً من التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية"، مؤكدة أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب دعمًا دوليًا لاستكمال التعافي وإعادة الإعمار بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوريا والمنطقة.

وشددت على تمسك المجموعة العربية "بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ورفض أي تدخل خارجي أو محاولات لفرض وقائع غير قانونية أو الدفع نحو التقسيم"، كما دانت "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية"، ووصفتها بأنها "تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

ودعت المجموعة العربية مجلس الأمن إلى "إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة"، مؤكدة أن "الجولان السوري المحتل يظل أرضًا عربية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما رأت المجموعة أن "رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يعد خطوة أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتسهيل جهود التعافي والتنمية".