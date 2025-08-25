قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر كيلو اللحوم لا يمكن أن يصل إلى 300 جنيه، وذلك ردًا على تصريح في هذا الصدد لنقيب الفلاحين حسين أبو صدام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ نقيب الفلاحين صرح في وقت سابق بأن سعر الطماطم سيصل إلى 100 جنيه ما أثار بلبلة في السوق رغم أن الأمر لم يكن حقيقة على الإطلاق.

ولفت إلى أن وزارة التموين توفر لحومًا من خلال دولة السودان، وتطرحها في المجمعات الاستهلاكية للبيع بـ310 جنيهات، فكيف يمكن بيع اللحم البلدي بـ300 جنيه.

وحذر من أن اللحوم التي يقصدها نقيب الفلاحين تخص عجولًا نافقة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وتابع معقبًا: «إذا كان نقيب الفلاحين يرى عجولًا بهذا النحو فعليه إبلاغ الجهات البيطرية للتحري عن الأمر».



وصرح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في مداخلة تلفزيونية قبل يومين أن سعر الكيلو القائم من اللحوم الحية يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا للجاموسي، و160 إلى 165 جنيهًا للبقري، موضحًا أن الكيلو بعد الذبح يصفّي نحو 280 جنيهًا على الجزار، وأن بيع الكيلو بـ300 جنيه يحقق للجزار هامش ربح.