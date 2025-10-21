أردوغان يصل إلى الدوحة ثاني محطات جولته الخليجية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، في زيارة رسمية للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية، كان في استقبال أردوغان، والوفد المرافق، لدى وصوله مطار حمد الدولي، الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشئون الدفاع، والدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

واستقبل الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير الكويت، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أردوغان والوفد الرسمي المرافق له، الذي وصل إلى الكويت ظهر اليوم في زيارة رسمية، في مستهلّ جولة خليجية تشمل قطر وسلطنة عُمان.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان سيبدأ جولة خليجية، تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي.

وذكر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن جولة أردوغان الخليجية «ستشهد بحث العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، وسبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث، إضافة إلى عقد مشاورات حول التطورات الإقليمية والملفات الدولية».

وأضاف دوران أنه من المقرر أيضاً توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسئولي البلدان الثلاثة؛ بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية.



