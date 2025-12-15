السجن 7 أعوام لمتهمة بالاعتداء على ابنة زوجها حتى الموت في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، اليوم الاثنين، "ج.م.ا"، بدون عمل، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، وألزمتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بقتل ابنة زوجها "ر.ح.ع"، 9 أعوام.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 7220 لسنة 2025 جنايات العطارين، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود إخطار من إحدى المستشفيات بوصول الطفلة المجني عليها مصابة، وتوفيت متأثرة بإصابتها داخل محل سكنها في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهمة أحضرت المجني عليها إلى إحدى المستشفيات، وكانت في حالة توقف بالقلب، وبالكشف الطبي عليها، تبين وجود إصابات ظاهرية متفرقة بأنحاء جسدها، نتيجة التعدي عليها باستخدام حزام جلدي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة كانت دائمة التعدي على المجني عليها منذ إقامتها لديها، كونها من المتولين رعايتها، وفي يوم الواقعة اعتدت عليها بالضرب، وعقب نقلها إلى المستشفى كانت قد توفيت متأثرة بإصابتها.

وبتقنين الاجراءات، وضبط المتهمة تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلت لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقها حكمها المُتقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمد أحمد عثمان، وأمانة سر، كريم الجنادي.