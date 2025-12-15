انفراجة في مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج

تواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكثيف مفاوضاتها مع أليو ديانج، لاعب الفريق الأول، من أجل تجديد تعاقده، خلال الفترة المقبلة.

وعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة أيضًا، عدة جلسات مع أليو ديانج، خلال اليومين الماضيين، من أجل بحث تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأبدى أليو ديانج مرونة كبيرة في ملف تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، الذي قام بزيادة عرضه المُقدم للاعب، من أجل التجديد لـ 3 مواسم مقبلة، بخلاف الموسم الجاري.

وعرضت إدارة الأهلي على ديانج حصوله على حوالي 5 ملايين دولار خلال 3 مواسم مقبلة، شاملة نسبة الإعلانات التي يقوم بها، والمُقدمة من شركة الكرة بالنادي، مع تحسين تعاقده في الموسم الجاري.

من جهته، أكد لاعب خط وسط منتخب مالي ترحيبه بتجديد تعاقده مع الأهلي، دون قيامه بتوقيع العقود حتى الآن، حيث طالب ديانج بتأجيل التوقيع لما بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، المُقرر إقامتها في المغرب.

وتقوم إدارة النادي الأهلي أيضًا خلال الفترة الحالية، ببحث ملف تجديد عقود اللاعبين الآخرين، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ومن بينهم أحمد عبد القادر، وحسين الشحات.