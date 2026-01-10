الداخلية السورية: قسد ارتكب سلسلة انتهاكات في حلب

قالت وزارة الداخلية السورية، السبت، إن تنظيم "قسد" ارتكب سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني في مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر بالوزارة لم تسمه قوله: "خلال الأيام الماضية ارتكب تنظيم قسد سلسلة من الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي والإنساني في مدينة حلب".

وأضاف: "تمثّلت هذه الانتهاكات بقصف عشوائي للأحياء السكنية بمدينة حلب تسبب بترهيب المدنيين وسقوط ضحايا".

وأردف المصدر: "كما زرع التنظيم ألغاما في أحياء ومناطق مدنية ومأهولة وهو ما قد يتسبب بسقوط ضحايا مدنيين حتى بعد خروج التنظيم من الأحياء السكنية".

وتابع: "تنظيم قسد اتخذ المدنيين دروعا بشرية ونصب المدافع والراجمات ومنصات المسيرات بين المنازل".

وأشار إلى أن "من بين الانتهاكات أيضا، حفر عناصر تنظيم قسد أنفاقا تحت المنازل والمرافق الخدمية واستخدام هذه الأنفاق مستودعات لتخزين الأسلحة والذخائر".

ولفت المصدر إلى استخدام التنظيم "عناصر انتحاريين فجّروا أنفسهم في إجراء يُعيد للأذهان أساليب تنظيم داعش الإرهابي".

واعتبر المصدر أن "هذه الأساليب ترقى إلى وصف جرائم الحرب وفق القانون الدولي والإنساني".

وتفجرت الأحداث في حلب منذ الثلاثاء، عندما شن "قسد" من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش في حلب، ما أسفر عن 9 قتلى و55 مصابا، ونزوح 165 ألف شخص، وفق أحدث الأرقام الرسمية المعلنة.

ورد الجيش السوري بإطلاق عملية عسكرية "محدودة"، الخميس، بينما يتنصل التنظيم من تطبيق بنود اتفاق مع الحكومة السورية تم إبرامه في مارس 2024، بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرق الفرات.

وصعّد التنظيم وتيرة خروقاته الأخيرة للاتفاق عقب اجتماعات الأحد الماضي في العاصمة دمشق بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، والتي أكدت الحكومة السورية أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".