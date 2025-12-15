قوات الاحتلال تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا وتنصب حاجزا لتفتيش الأهالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا اليوم، في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية، أن قوة للاحتلال مكونة من خمس آليات عسكرية، توغلت على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضا، وأقامت حاجزاً وفتشت المارة وعرقلت الحركة.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

وتدعو سوريا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.