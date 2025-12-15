سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، وسجلت مستوى قياسيا جديدا، رغم أن مكاسبها زادت قليلا على نصف في المائة فقط.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.57%، ووصل إلى مستوى 42305.36 نقطة.

وأسهم في ارتفاع اليوم، عكس سهم البنك التجاري الدولي (صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي والتي تقارب الـ30%) اتجاهه وارتفاعه بنسبة 1.37%.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع أمس الأحد، والتحرك فوق 42 ألف نقطة، رغم المكاسب المحدودة للغاية.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.07%، ووصل إلى مستوى 42.065.2 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.29%، ووصل إلى مستوى 42033.78 نقطة مع إغلاق نهاية الجلسات الخمس، يوم الخميس.

وقاد هذا الارتفاع المحدود أمس شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إذ ارتفع سهمها بنسبة 0.31، في حين انخفض سهما البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى.

وبصعود اليوم تكون مكاسب البورصة منذ بداية العام قد بلغت نحو 42.25%.