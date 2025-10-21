كوشنر: أموال إعادة إعمار غزة لن تصل لمناطق سيطرة حماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، إن "أموال إعادة الإعمار في غزة لن تصل إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس".

وأضاف كوشنر في بيان مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: "لن نبدأ بإعادة إعمار الأراضي التي تسيطر عليها حماس"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وتابع: "هناك ترتيبات في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل لبدء إعادة الإعمار لتوفير مكان للعيش والعمل للفلسطينيين".

وأعلن فانس، في وقت سابق اليوم، افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، إن "إسرائيل والولايات المتحدة لديهما خطة لإعادة بناء القطاع".

وأكد أن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة يسير بشكل أفضل من المتوقع، داعيًا إلى الاستمرار في العمل من أجل إنجاح الاتفاق.

وأضاف: "بعض العنف الحالي في غزة لا يعني نهاية السلام، والموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة".