السيناريست سيد فؤاد: نايل سينما قناة المهرجانات الأولى في مصر والمنطقة

أكد السيناريست سيد فؤاد، رئيس قناة «نايل سينما»، أن القناة أصبحت قناة المهرجانات السينمائية الأولى في مصر والمنطقة العربية، بعد أن سجلت حضورًا لافتًا ومكثفًا في كبرى المهرجانات السينمائية، مشيرًا إلى ما تتمتع به القناة من احترافية عالية في نقل هذه التظاهرات السينمائية سواء على الهواء مباشرة أو من خلال البرامج والرسائل الخاصة.

وفي تصريح خاص لـ«الشروق»، قال سيد فؤاد إن قناة نايل سينما شهدت حالة من النشاط والعمل المميز على مدار الفترة الماضية، حيث قامت بتغطية حصرية لعدد من المهرجانات السينمائية المهمة، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير في دورته السابعة، والذي تم تخصيص فريق عمل خاص له ضم المخرجتين دعاء أحمد ومنى أحمد، والمعدين منى عمري ومحمود عبود.

كما أشار إلى التواجد اللافت للقناة في مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، حيث قامت بنقل حفلي الافتتاح والختام على الهواء مباشرة، من إخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي، وإعداد منى عمري، وتقديم الإعلامية رباب الشريف.

وأضاف أن القناة كانت حاضرة أيضًا في فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، من خلال بث مباشر لحفلي الافتتاح والختام، بإخراج دعاء أحمد، وإعداد سيد شعبان، وتقديم الإعلامية رباب الشريف.

وأوضح فؤاد أنه استمرارًا لحرص قناة نايل سينما على التواجد داخل أروقة وفعاليات المهرجانات السينمائية، قامت القناة من خلال فريق عملها، بقيادة المخرج كريم سمير، والإعلامية رباب الشريف، والمعدين سيد شعبان ومنى عمري، بمتابعة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إلى جانب متابعة فعاليات مهرجان الفيوم لسينما البيئة في دورته الثانية، من إخراج المخرج ثروت مصطفى.

وشدد رئيس قناة نايل سينما على النشاط الخارجي للقناة خارج الحدود، مشيرًا إلى نقل القناة على الهواء مباشرة حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي.

كما أشار إلى مشاركة وفد قناة نايل سينما في المغرب، والمكوَّن من المخرج محمود عمارة والإعلامية مروة السيد، لتغطية فعاليات المهرجان الدولي للأفلام بمدينة وجدة المغربية.