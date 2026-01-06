وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل وزير الخارجية جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إلى أرض الصومال، ليصبح أول مسئول إسرائيلي رفيع المستوى يزور الإقليم الانفصالي منذ اعتراف تل أبيب به.

وبحسب ما نشره موقع «I24» الإسرائيلي، تأتي الزيارة بعد نحو أسبوع ونصف من إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم «أرض الصومال»، والذي قوبل باستهجان عربي وإقليمي ودولي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بيانًا أعلن فيه اعتراف إسرائيل رسميًا بجمهورية أرض الصومال المزعومة كدولة مستقلة ذات سيادة.

من جانبها، أعربت مصر عن الرفض التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت مصر إدانتها بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى «أرض الصومال» باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما جددت مصر رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.



