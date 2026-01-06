المنسق الإعلامي للمنتخب: من المستحيل لحاق تريزيجيه بربع نهائي أمم أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستبعد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، تواجد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبنا الوطني في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب مصر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك بعدما حقق الفوز ضد منتخب بنين بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت لـ 120 دقيقة في ثمن النهائي.

وقال محمد مراد في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "من المستحيل أن يلتحق محمود تريزيجيه بمباراة ربع النهائي، وكما قال طبيب المنتخب فنحن نحاول تجهيزه لمباراة نصف النهائي أو النهائي في حال التأهل".

وكان منتخب مصر قد تلقى صدمة بالأمس بإصابة الثنائي محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي ومحمود تريزيجيه بتمزق في أربطة كاحل القدم.