الثلاثاء 6 يناير 2026
إكسترا نيوز: بطء ملحوظ في وتيرة دخول شاحنات المساعدات إلى غزة منذ صباح اليوم


نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 2:19 م

قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري من الجانب المصري، إن قافلة «زاد العزة» رقم 110 انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الفوج الأول من القافلة تحرك في تمام السابعة صباحًا، محمّلًا بالمساعدات الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، إلى جانب شحنات من مشتقات المواد البترولية، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم.

وأشار إلى رصد بطء ملحوظ في وتيرة دخول شاحنات المساعدات منذ الساعات الأولى من الصباح، نتيجة العراقيل وإجراءات التدقيق الإضافية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على الشاحنات عند معبر العوجة.

ولفت إلى اصطفاف عشرات الشاحنات أمام معبر رفح، حيث خُصصت بعض الشاحنات لنقل الوقود، فيما حملت أخرى الدقيق والطحين والمساعدات الإيوائية مثل البطاطين والمراتب، وسط تنسيق مستمر بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لترتيب أولويات الدخول.

وأكد كمال، أن الأولوية في هذا التوقيت الحرج تُمنح للمساعدات الإيوائية والملابس الشتوية والخيام، خاصة في ظل المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية، وتسبب في تدمير البنية التحتية وغرق خيام النازحين.

