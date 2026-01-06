الإسكان: أعمال تطوير للطرق والمداخل بمدن الفيوم الجديدة والعبور وحدائق العاشر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بالمدن الجديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن جهاز مدينة الفيوم الجديدة استأنف أعمال رصف وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين المدينة والطريق الدائري لمدينة الفيوم الأم، مع الانتهاء من تنفيذ الميدان و"الدلتا" المقابلة له، واستكمال أعمال الإنارة، ضمن خطة تطوير مختلف قطاعات المدينة.

وتابعت: وفي مدينة العبور، يجري تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الخامس لرفع كفاءة الطرق الداخلية، وكامل عرض شارع (112) بالمنطقة الصناعية الأولى لدعم حركة النقل والأنشطة الاستثمارية، كما يواصل الجهاز أعمال رصف شوارع المنطقتين الصناعيتين (ب، ج)، بجانب توسعة مدخل الحي الثاني في اتجاه شارع الشعراوي لتخفيف الكثافات المرورية وتحسين مداخل الأحياء السكنية.

وفي سياق متصل، شملت أعمال التطوير بالمدخل الرئيسي لمدينة حدائق العاشر من رمضان، من طريق بلبيس حتى حي الفيروز (حي 28)، تطوير البوابة الرئيسية، وأعمال الرصف، والتشجير، والزراعة، والإنارة، لرفع كفاءة المدخل وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.