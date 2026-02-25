 ترامب يعد بالتصدي للتحديات ويشيد بالتحول التاريخي الذي أحدثه بأقل من عام - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026
ترامب يعد بالتصدي للتحديات ويشيد بالتحول التاريخي الذي أحدثه بأقل من عام

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 7:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 7:42 ص

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، مؤكدا أن إدارته حققت "تحولا تاريخيا" لم تشهده البلاد من قبل في أقل من عام من ولايته الثانية.

وتعهد ترامب بالتصدي للتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، مشددا على تعزيز الوجود العسكري قرب إيران.

وقال ترامب في أول خطاب له عن حالة الاتحاد منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية قبل 13 شهرا "بصفتي رئيسا، سأسعى لتحقيق السلام أينما استطعت. لكنني لن أتردد أبدا في التصدي للتهديدات التي تواجه بلادنا أينما كان ذلك لزاما علينا".

وأشار ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس حول حالة الاتحاد، إلى أن إدارته حققت "تحولا تاريخيا" في البلاد. ودافع ترامب عن إنجازاته وحدد أولوياته المستقبلية.

وقال أمام كونغرس منقسم، محددا أولوياته المستقبلية، في حدث يجمع فروع السلطات الثلاث وكبار المسؤولين، وسط شارع أمريكي يترقب التقييم الشامل لوضع البلاد: "بعد عام واحد فقط، أستطيع القول بكل اعتزاز وفخر إننا حققنا تحولا تاريخيا لم يشهده أحد من قبل".


