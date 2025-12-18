البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك مع استقرار تضخم منطقة اليورو قرب المستوى المستهدف.

وبقي سعر الفائدة على الودائع، الذي تتابعه البنوك والمودعون عن كثب، عند مستوى 2%، حسبما أفاد البنك بعد اجتماع لمجلس المحافظين في فرانكفورت اليوم الخميس.

كما ستبقى أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.15% و2.4% على التوالي.

ويعني هذا القرار أن منطقة اليورو المكونة من عشرين دولة تتجه نحو عام 2026 بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا، وهو سياق أنعش الآمال بنمو اقتصادي أقوى.

وقال البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير "لأن التضخم على المسار الصحيح للاستقرار حول هدفنا البالغ 2%."

كما أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسعار دون تغيير في اجتماعات يوليو وسبتمبر وأكتوبر، وذلك بعد سلسلة من خفض لأسعار الفائدة في وقت سابق من العام.

وحتى عام 2024، كان سعر الفائدة على الودائع، الذي يُدفع للبنوك مقابل إيداع الأموال الفائضة لدي البنك المركزي الأوروبي، عند مستوى 4%.