مناقشة لحصاد رئاسة البرازيل لبريكس 2025: مصر فاعل رئيسي في التكتل

نظم برنامج شئون للاتينية ومنتدى أوراسيا وبريكس بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بالتعاون مع سفارة البرازيل في القاهرة، ندوة بعنوان "البرازيل ورئاسة بريكس 2025.. حصاد عام".

ناقشت الندوة أبرز ما تم خلال قيادة البرازيل لبريكس في عام 2025، وأهداف قيادة الرئاسة البرازيلية، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن اللاتيني وبريكس، حيث افتتحت الندوة بكلمة من اللواء أ.ح حمدي لبيب، رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية، أكد فيها أهمية تكتل بريكس.

وأشار إلى أن عضوية مصر في التكتل التي بدأت عام 2024 في ظل الرئاسة الروسية، شكلت نقلة مهمة في مسار العلاقات مع دول التكتل، موضحا أن مصر قد حققت معدلات تنمية اقتصادية ومازالت تسعى لتحقيق مزيد من التنمية، وانضمامها للتكتل سوف يسهل عملية التنمية في ظل التسهيلات التجارية التي يتيحها التكتل للدول الأعضاء.

وفي إطار متصل، أوضح المستشار خوسيه إكسيل، مستشار سفير البرازيل في مصر، أن البرازيل عملت خلال رئاستها الدورية للتكتل على العمل تحت شعار "تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولا واستدامة"، وقد ركزت على أولويتين: التعاون بين دول الجنوب، وشراكات بريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن البرازيل خلال رئاستها الدورية للتكتل قد أطلقت عديد من المبادرات، أبرزها: التعاون العالمي في مجال الصحة، والتجارة والاستثمار والتمويل، وتغير المناخ، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، التطوير المؤسسي.

وأشار إلى أن دول بريكس لا تنوي استبدال أي عملة كمعيار في التجارة الدولية، ولا إنشاء عملة خاصة بها، بل تبحث دول بريكس عن سبل لاستخدام العملات الخاصة بأعضائها الحاليين لتبادل السلع والخدمات فيما بينها.

ولفت إلى أن مصر تلعب دورا حيويا وبناء في بناء السلام والاستقرار في المنطقة؛ إذ تعد شريكًا استراتيجيًا لتكتل بريكس في دعم السلام، مؤكدًا أن مصر تُسهم في النقاشات حول مراجعة جهود السلام العالمية داخل التكتل وهو دور مهم للغاية.

من جانبه، أكد مدير الندوة محمد ربيع مدير تحرير مجلة شئون لاتينية ونائب مدير المركز، أن مناقشة حصاد الرئاسة البرازيلية لعام 2025، يشكل ضرورة ملحة للتعرف على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة البرازيل، موضحًا أن رئاسة الهند لبريكس 2026 ستولي اهتماما لقضايا أخرى تستكمل به العمل المشترك في إطار بريكس.