نائب الرئيس الأمريكي يفتتح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة

أعلن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، مساء الثلاثاء، إن «إسرائيل والولايات المتحدة لديهما خطة لإعادة بناء القطاع».

وأكد أن تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة يسير بشكل أفضل من المتوقع، داعيًا إلى الاستمرار في العمل من أجل إنجاح الاتفاق.

وأضاف: «بعض العنف الحالي في غزة لا يعني نهاية السلام، والموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة».

وأعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الاثنين، أن نحو 200 جندي أمريكي وصلوا إلى إسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري، يهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي.

وأوضح المسئول أن المركز الجديد سيكون بمثابة نقطة ربط بين القوات الأمريكية والسلطات الإسرائيلية، لضمان تطبيق بنود وقف إطلاق النار بشكل فعال، ومراقبة أي خروقات محتملة قد تؤثر على استقرار المنطقة.

كما أشار إلى أن وجود الجنود الأمريكيين في إسرائيل يهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوصيل المساعدات للمدنيين المتضررين في غزة.



ويأتي هذا التحرك الأمريكي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق سلام شامل ووقف إطلاق النار، حيث تعتزم واشنطن المساهمة بشكل مباشر في تسهيل العمليات الإنسانية وتقليل المخاطر على المدنيين، دون الانخراط في عمليات قتالية مباشرة داخل القطاع.

وأكد المسئول أن الجنود سيعملون على مراقبة الوضع عن كثب، وتقديم تقارير مستمرة للقيادة الأمريكية حول تطبيق الاتفاق، فضلًا عن المساهمة في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في تثبيت الهدنة.

وأضاف أن الهدف من المركز هو ضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة إلى المحتاجين، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تشهدها غزة بعد الحرب الأخيرة.