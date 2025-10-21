نائب ترامب: إعادة جثامين الرهائن من غزة مهمة صعبة ولن تتحقق بين يوم وليلة

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إعادة جثامين الرهائن من قطاع غزة مهمة صعبة، ولن تتحقق بين يوم وليلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، مساء الثلاثاء، أن بعض الجثامين موجودة تحت أطنان من الركام، فضلًا عن أن مواقع بعض الجثامين الأخرى غير معروفة.

وشدد على أن المسألة «بحاجة إلى التحلي بالصبر»، قائلًا إن خطة الرئيس ترامب للسلام، المكونة من 21 بندًا، واضحة للغاية.

وبسؤاله عن نزع سلاح حماس، أكد أن «الحركة يجب أن تتعامل بشكل مختلف»، معقبًا: «أشعر بثقة أن السلام سوف يدوم، وإن لم تتعاون حماس فسيتم القضاء عليها»، بحسب وصفه.

ونفى وضع ترامب مدى زمني تسلم خلاله حماس سلاحها، معربًا عن أمله في التزام الحركة الفلسطينية بالاتفاق المبرم.